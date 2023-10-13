استشهاد صحافي وإصابة 3 بينهم 2 من طاقم الجزيرة في قصف إسرائيلي على منطقة علما الشعب- (فيديوهات)

علما الشعب: أعلن عن استشهاد صحافي وإصابة 3 بينهم مراسلة ومصور الجزيرة بقصف إسرائيلي على سيارتهم جنوبي لبنان.

وكشفت قناة الجزيرة عن إصابة كل من كارمن جوخدار وإيلي براخيا في قصف إسرائيلي على سيارتهما ببلدة علما الشعب التي تشهد تصعيدا مساء اليوم الجمعة.

استشهاد الصحفي عصام عبد الله من وكالة رويترز و اصابة ٥ صحفيين من الجزيرة و رويترز و afp اثناء تغطيتهم من علما الشعب جنوب لبنان pic.twitter.com/gaPbE9jDRS — Rahaf 𓂆 🇵🇸 (@J7Rahaf) October 13, 2023