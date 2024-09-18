استشهاد طبيب فلسطيني من غزة في سجون الاحتلال جراء التعذيب

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد أحد أفراد طواقمها الطبية، داخل سجون الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال عمليات التعذيب القاسية، وترفض تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم بعد شنها الحرب الدامية ضد قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الحكيم زياد محمد الدلو، استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه جرى اختطافه من قبل جيش الاحتلال أثناء تأديته لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 18 مارس 2024.

وأدانت الوزارة في تصريح صحافي ما وصفتها بـ “الجريمة البشعة” بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، مؤكدة أن استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني يعد “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية”.

وطالبت في ذات الوقت كافة المؤسسات الأممية والحقوقية بالتدخل الفوري، للكشف عن مصير العشرات من الكوادر الصحية الفلسطينية، الذين تم اختطافهم من داخل المستشفيات أثناء تأديتهم واجبهم الطبي والإنساني.

وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحي، “يُعد استهدافًا ممنهجًا للشعب الفلسطيني ومؤسساته”.

وطالبت بضرورة مساءلة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على جرائمه بحق الطواقم الطبية والمدنيين.

جدير ذكره أن عشرات الأسرى قضوا داخل سجون الاحتلال، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وكان من بين من قضوا في سجون الاحتلال أعضاء من الطواقم الطبية، من أبرزهم الطبيب عدنان البرش والطبيب إياد الرنتيسي، بعد أن جرى اعتقالهما من داخل المشافي التي كانوا يعملون بها شمال قطاع غزة، خلال عمليات برية نفذتها قوات الاحتلال هناك.