استشهاد طفلة فلسطينية وهدم منزل غرب جنين- (فيديو)

رام الله: استشهدت طفلة فلسطينية 16/ عاما/ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في بلدة كفر دان غرب جنين بالضفة الغربية .

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، إن “طواقمها نقلت طفلة شهيدة بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في كفر دان، وذلك بعد منع طواقمها من الوصول لموقع الإصابة لنحو نصف ساعة”.

وأشارت إلى أن “طواقمها نقلت إصابة برصاص الاحتلال لشاب بالفخذ”.

وقال رئيس المجلس القروي أحمد مرعي إن “الاحتلال بدأ بهدم المنزل الذي حاصره منذ ساعات صباح اليوم، وتجريف محيط المنزل، فيما يواصل جنود الاحتلال إطلاق النار على المنزل المحاصر” ، مؤكدا أن “الاحتلال أجبر العائلة على إخلاء منزلها عند محاصرته”.

وحسب الوكالة، “يرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بدء العدوان على الضفة فجر الأربعاء الماضي ، إلى 32 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، وستة في طولكرم، وأربعة في طوباس، وثلاثة في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 683”.

( وكالات )