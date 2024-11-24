استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين

رام الله: استشهد، في وقت متأخر من مساء الأحد، طفلان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة يَعبَد، جنوب غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “طفلين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، ما أدى لاندلاع مواجهات”.

وأوضحت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا خلال المواجهات “الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين بالرصاص الحي، نقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهادهما”.

(وكالات)