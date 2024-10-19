استشهاد طفل إثر سقوط مساعدات ملقاة من الجو على خيمة نازحين في غزة- (فيديو)

طائرة عسكرية تسقط مساعدات إنسانية بالقرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة في 19 أكتوبر

غزة: استشهد طفل فلسطيني، السبت، إثر سقوط أحد صناديق المساعدات الإنسانية على خيمة نازحين بمنطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في خان يونس إن “طفلا نازحا لقي مصرعه بعد سقوط أحد صناديق المساعدات الإنسانية الملقاة من الجو على خيمة عائلته وتدميرها بشكل كامل”.

وأضاف: “لليوم الثالث على التوالي تلقي طائرات مساعدات إنسانية وإغاثية عبر مظلات فوق منطقة المواصي غربي خان يونس”.

“ابني مات عشان معكرونة وتونة، ما بدنا مساعدات من زايد” والد الطفل سامي عياد الذي استشهد وأصيب أخر جراء سقوط صندوق مساعدات على خيمة نازحين غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/hLYNSgA6cG — أميرالشويلي (@abnalsraya8) October 19, 2024

من دواع وتشييع الطفل “سامي محمد عياد” الذي ارتقى جراء سقوط المساعدات الجوية عليه بمدينة خانيونس جنوب القطاع. pic.twitter.com/WjfsCsAlQb — صاحب السعادة (@16_Gouda) October 19, 2024

والخميس الماضي، تسبب خلل فني في إلقاء المساعدات بالمنطقة ذاتها، إلى سقوط صناديق مساعدات على خيام نازحين، ما تسبب في استشهاد مسن فلسطيني وإصابة آخرين.

وتوقفت عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في أجواء جنوب قطاع غزة منذ يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تُستأنف الخميس الماضي.

لقطات متداولة تظهر لحظة إلقاء مساعدات إماراتية على خانيونس جنوبي قطاع #غزة.#الامارات #فلسطين pic.twitter.com/2Tv3UP34wD — Khaled Iskef خالد اسكيف (@khalediskef) October 19, 2024

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(وكالات)