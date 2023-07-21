استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب رام الله- (فيديو)

رام الله – “القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية أم صفا قرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، “استشهاد الطفل محمد فؤاد عطا البايض (17 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي بالرأس في قرية أم صفا”.

الصحة: اسـ،ــ،شهاد الطفل محمد فؤاد عطا البايض ١٧ عاماً، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في قرية أم صفا #عاجل https://t.co/fh3bgZrcO9 pic.twitter.com/DS3Ibws9ZK — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) July 21, 2023

مساجد مخيم الجلزون برام الله تنعى الفتى محمد فؤاد البايض الذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية أم صفا pic.twitter.com/KhcdEuk1NK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 21, 2023

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان سابق، إن “إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، وصلتا إلى المستشفى الاستشاري (خاص) في قرية أم صفا”.

واندلعت، ظهر اليوم الجمعة، مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في البلدة، خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان.

وقال شهود عيان إن الجيش استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المجلس المحلي بالقرية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المحلية دعوا إلى المشاركة في مسيرة بعد صلاة الجمعة، وسط القرية “رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي القرية ومنع أهاليها من ذهاب لأراضيهم”.

“مستمرين في رسالتنا ونضالنا ضد قطعان المستوطنين”.. مروان صباح رئيس مجلس قروي أم صفا خلال المسيرة المناهضة للاستيطان في قرية أم صفا pic.twitter.com/1gyuNRC5VJ — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 21, 2023

#فيديو| اندلاع مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال في قرية أم صفا برام الله pic.twitter.com/L29EOAruOC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 14, 2023

وتشهد عدة مناطق في الضفة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، غالبا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.

(الأناضول)