سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب رام الله- (فيديو)

منذ ساعتين

الطفل الشهيد محمد البايض- (تويتر)

حجم الخط
2

رام الله – “القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية أم صفا قرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، “استشهاد الطفل محمد فؤاد عطا البايض (17 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي بالرأس في قرية أم صفا”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان سابق، إن “إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، وصلتا إلى المستشفى الاستشاري (خاص) في قرية أم صفا”.

واندلعت، ظهر اليوم الجمعة، مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في البلدة، خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان.

وقال شهود عيان إن الجيش استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المجلس المحلي بالقرية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المحلية دعوا إلى المشاركة في مسيرة بعد صلاة الجمعة، وسط القرية “رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي القرية ومنع أهاليها من ذهاب لأراضيهم”.

وتشهد عدة مناطق في الضفة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، غالبا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 21, 2023 الساعة 3:19 م

    الله يحرق دويلة بني صهيون على رأس الفاسد قاتل الفلسطينيين النتن ياهو وعصابته من بنغفير وسموتريتش التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين الأبرياء العزل حتى الأطفال والرضع لم يسلموا من رصاص زبانية الإجرام الصهيوني العنصري البغيض 🇵🇸☹️✌️🔥🕸️🔥

    رد
  2. يقول عيسى الجزائري:
    يوليو 21, 2023 الساعة 5:20 م

    أين هي الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني؟.

    رد

أخبار ذات صلة

أطفال غزة الشهداء.. الصواريخ مزقت أجسادهم وألعابهم وأحلامهم- (صور وفيديو)
9 - مايو - 2023
الخارجية تطالب بإجراءات دولية لحماية أطفال فلسطين
21 - نوفمبر - 2022
أطفال فلسطينيون يشيّعون فتى قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي- (صور)
10 - أكتوبر - 2022
استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجراحها في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة- (صور وفيديو)
11 - أغسطس - 2022

إشترك في قائمتنا البريدية