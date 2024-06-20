استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في قلقيلية- (صورة) 

قلقيلية: استُشهد طفل فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد الطفل نعيم عبد الله نعيم سمحة (15 عاما)، برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في قلقيلية”.

ارتقاء الطفل نعيم عبد الله سمحة متأثرًا بإصابته برصـ.اص الاحتلال في محافظة قلقيلية. pic.twitter.com/ZFGAKq3yoK — ق.ض (@Jales_tinian2) June 20, 2024

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 550 فلسطينيا، بينهم 132 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.

وفي وقت سابق الخميس، قال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية وشرعت بتفتيش عدد من المحال التجارية والمنازل.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين مواطنين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي.

وقالت مصادر طبية، إن فتى أصيب إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر وصل مستشفى قلقيلية الحكومي، وتجرى له عملية إنعاش قلب”، قبل أن تعلن وفاته لاحقا.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة لاعتقال مَن يسميهم “مطلوبين”، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وخلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)