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استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي وسط الضفة الغربية

منذ 46 دقيقة

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رام الله: استشهد طفل فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دير أبو مشعل بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد الطفل غسان غريب زهران (13 عاما) برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله”.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه شبان على مدخل بلدة دير أبو مشعل، ما أدى لإصابة الطفل زهران، قبل أن تعلن الوزارة استشهاده لاحقا.

وباستشهاد زهران يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 572 منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى لاعتقال 9600 فلسطيني، إضافة إلى الشهداء والجرحى.

(الأناضول)

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