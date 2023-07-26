استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية

قلقيلية: استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء/ الخميس، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طفلا أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت “حي النقار” في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

(وكالات)