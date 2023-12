استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت لحم- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد طفل فلسطيني، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 303 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الطفل محمود محمد زعول (16 عاما)، برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في حوسان غرب بيت لحم”.

The Palestinian boy Mustafa Zaghoul who was shot dead during the confrontations with occupation forces in Husan village, west of Bethlehem. 20.12.23

استشهاد الفتى محمود محمد الزعول، برصاص الاحتلال خلال المواجهات في قرية حوسان غرب بيت لحم. pic.twitter.com/rkWlHsbypV

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 20, 2023