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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت لحم- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

الشهيد الطفل الطفل محمود زعول- (وسائل التواصل)

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“القدس العربي”: استشهد طفل فلسطيني، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 303 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الطفل محمود محمد زعول (16 عاما)، برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في حوسان غرب بيت لحم”.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوسان وشرعت بتفتيش عشرات المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي.

وفي وقت سابق الأربعاء، استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل.

(وكالات)

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