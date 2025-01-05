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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر شرق نابلس

منذ ساعة واحدة

صورة نشرتها وكالة (وفا) للطفل الشهيد معتز أحمد عبد الوهاب مدني

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نابلس: استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم الأحد، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل معتز أحمد عبد الوهاب مدني (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم عسكر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة تلة مخيم عسكر، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المضيئة والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل مدني بعيار حي في صدره، نُقل على إثرها بواسطة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الطالب الشهيد معتز مدني، ابن الصف الحادي عشر (الأدبي) بمدرسة محمد أمين السعدي الثانوية للبنين في تربية نابلس.

(وكالات)

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