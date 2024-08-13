استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي القدس المحتلة

القدس: استشهد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بلدة عناتا شرقي مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن محافظة القدس (أعلى تمثيل محلي فلسطيني للمدينة) إعلانه “استشهاد شادي وسام شيحة (16 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا، أثناء عمله في مغسلة مركبات بالمكان”.

ووفق الوكالة الفلسطينية، “أطلق قناصة الاحتلال من داخل مستعمرة بسغات زئيف المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس، الرصاص صوب شيحة، بذريعة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال من خلف جدار الفصل والتوسع العنصري”.

وأوضحت الوكالة أن إطلاق النار على الطفل الفلسطيني “أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته”.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 625، منذ وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع حربه المدمرة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)