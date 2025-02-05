استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رفح

غزة: استُشهد طفل فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3 فلسطينيين، الأربعاء، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأفاد مصدر طبي في “مجمع ناصر الطبي” بمدينة خان يونس (جنوب) بأن “الطفل حمزة الهمص (13 عاما) استُشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح”.

وأكد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه تجاه الطفل في منطقة العودة بمدينة رفح، ما أدى إلى إصابته ونقله للمشفى حيث أعلن عن استشهاده هناك.

وفي وقت سابق، استُشهد فلسطينيان، أحدهما بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح، وآخر متأثرا بجراح أصيب بها في أول أيام اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)