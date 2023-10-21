استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في أريحا

الضفة الغربية: استشهد طفل فلسطيني، فجر السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “طفلا (لم تذكر اسمه)، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا”.

كانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحا، وفجرت منزل المعتقل ماهر شلون في مخيم عقبة جبر، حيث تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل مستوطن في الأغوار قبل أشهر.

وأصيب 6 مواطنين برصاص إسرائيلي، الليلة، واعتقل مواطنان آخران خلال اقتحام مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في مدينة أريحا، وفق بيان الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت مصادر محلية، إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، خلال مواجهات شهدتها مدينة أريحا، عقب اقتحام مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بالمدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الموظف في جامعة الاستقلال خميس الصرفندي من عقبة جبر، والشاب سليمان أبو رومي من منزله في مدينة أريحا.

كما سلمت قوات الاحتلال عائلة الشاب محمود عيد في مخيم عين السلطان استدعاء لمراجعتها، وداهمت عددا آخر من المنازل في المخيم وفتشتها.

وكانت قوات الاحتلال قد فجرت خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، منزل عائلة الأسير ماهر شلون في مخيم عقبة جبر.

واعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا ونجله من مدينة البيرة، حسب ما نقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن “الاحتلال اعتقل المواطن جلال رمانة ونجله محمد بعد مداهمة منزليهما في حي سطح مرحبا في المدينة”.

وفي سياق متصل، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي حي الشرفة في البيرة، وقريتي المزرعة الغربية، ورنتيس شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

(الأناضول)