استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوبي الضفة- (تدوينة)

جندي إسرائيلي يحمل سلاحًا في مركبة عسكرية أثناء مداهمة في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة

رام الله: استشهد طفل فلسطيني، الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان مقتضب، إن طواقمها استلمت من جيش الاحتلال الإسرائيلي “شهيدا يبلغ من العمر 14 عاما، أصيب في حلحول وجاري نقله للمستشفى”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الطفل ناجي نضال ناجي البابا برصاص الاحتلال في حلحول”.

#صورة | استشهاد الطفل ناجي نضال البابا (14 عامًا) برصاص الاحتلال قرب مدينة حلحول شمال الخليل. pic.twitter.com/erQ54qv4xX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 3, 2024

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى 768، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)