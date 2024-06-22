سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

22 - يونيو - 2024

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رام الله: استشهد، السبت، طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، في وقت اقتحم فيه الجيش مدينتي قلقيلية وجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب “استشهاد الطفل محمد مراد أحمد حوشية (12 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل نحو أسبوع في رام الله”.

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طاقم إسعاف تابعا لها نقل إلى المستشفى “طفلا مصابا بالرصاص الحي في البطن عمره 12 عاما، خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم الأمعري (في رام الله)”، واصفة وضعه بـ”الحرج”.

وقال شهود عيان في حينه، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة وداهمت مخيم الأمعري وحي أم الشرايط جنوبي المدينة، وهو ما أسفر عن 7 إصابات بالرصاص، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في حينه.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 22, 2024 الساعة 11:06 ص

    رؤية الجريح الفلسطيني مربوط في السيارة العسكرية الصهيونية القذرة التي تجوب به شوارع أرض فلسطين المحتلة وحده كفيل بإحراق تل أبيب على رؤوس عصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي القذر ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🚀🐒🚀

    رد

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