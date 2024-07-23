استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته شمالي الضفة.. وقوات الاحتلال تعيد اقتحام طولكرم خلال يومين – (تدوينة)

رام الله: استُشهد، الثلاثاء، طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية قبل نحو أسبوعين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن “الطفل سيف زياد علي اعمير (13 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الصدر في 11 تموز/ يوليو الجاري”.

وأوضحت أن الطفل من بلدة بلعا شرق طولكرم وأصيب “خلال زيارته منزل جده في بلدة ميثلون جنوب جنين، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لخطورة حالته، وأعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته مساء اليوم”.

الطفل سيف زياد علي اعمير (13 عاما)، أصيب برصاص الاحـتلال في الصدر في 11 تموز/يوليو الجاري، خلال زيارته لمنزل جده في بلدة ميثلون جنوب جنين، وأعلن الأطباء عن ارتقائه متأثرا بإصابته مساء اليوم pic.twitter.com/hVWjVyxTTs — Wafa News Agency (@WAFA_PS) July 23, 2024

وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة إلى 586 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف و400 مصاب، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم، بعد نحو 9 ساعات من انسحابها منها.

وأفادت (وفا) بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت طولكرم من محورها الغربي، باتجاه ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة، وحاصرت بناية سكنية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت شقة سكنية في البناية المحاصرة.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع العزبة وتمركزت في محيط الحاووز، مع سماع أصوات إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

وفي غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها وجرافاتها العسكرية إلى العزبة، مرورا من دوار خضوري ودوار السلام بالمدينة.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت ظهر اليوم من مدينة طولكرم ومخيمها، بعد عدوان استمر أكثر من 15 ساعة، خلف خمسة شهداء، بينهم سيدة وابنتها، وعددا من الإصابات ودمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما وسع الجيش الإسرائيلية عملياته خاصة في محافظاتها الشمالية، مخلفا دمارا كبيرا في البنية التحتية.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)