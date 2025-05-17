استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

رام الله: استشهد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واحتجزت جثمانه، مساء اليوم السبت، وأصابة طفلين آخرين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد طفل (16 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على ثلاثة أطفال، وأصابتهم بجروح، واحتجزت أحدهم وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

في حين، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلين (17 و13 عاما) بالرصاص الحي في اليد، ونقلتهما إلى المستشفى، وذلك عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرية برقة.

وكانت مصادر محلية قد أفادت لـ(وفا) بأن أصوات إطلاق نار سمعت قرب مستعمرة “حومش” المقامة على أراضي القرية، كما أغلقت قوات الاحتلال طريق جنين نابلس قرب مدخل القرية، ومنعت حركة المركبات.

(وكالات)





