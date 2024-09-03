استشهاد طفل فلسطيني وإصابة والده برصاص جيش الاحتلال في مخيم طولكرم- (صورة)

رام الله- “القدس العربي”: استشهد طفل فلسطيني وأصيب والده صباح الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم طولكرم، وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في شمالي الضفة لليوم السابع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقمها في المدينة “تتعامل مع شهيد عمره 17 عاما، ووالده إصابة بالبطن في مخيم طولكرم” وجرى نقلهما إلى مستشفى، دون تفاصيل إضافية.

وأعلنت الطواقم الطبية في مستشفى طولكرم الحكومي عن استشهاد الفتى محمد كنعان بعد أن وصل إلى المستشفى مصابا برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم.

وقال شهود عيان إن الفتى استشهد متأثرًا بإصابته برصاصة أطلقها قناصة الاحتلال على رأسه.

وأضاف الشهود أن والد الطفل كنعان أصيب في منطقة الخاصرة وجرى نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي إلا أن الطفل لم يتمكن من النجاة بسبب خطورة إصابته.

وتستمر قوات الاحتلال في اقتحام مخيم طولكرم مع تشديد الحصار المفروض عليه منذ عصر الاثنين، وتقوم بنشر القناصة على المباني العالية التي تطل على المخيم فيما تواصل طائرات الاستطلاع تحليقها على ارتفاع منخفض في سماء المدينة ومخيماتها.

وكانت طائرة مسيرة أطلقت صاورخا ليلة أمس فأصابت عددا من المواطنين بينهم مسعفة متطوعة داخل المخيم، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

والاثنين، أعاد جيش الاحتلال اقتحام طولكرم بعد عملية سابقة بدأت الأربعاء واستمرت نحو 48 ساعة وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين دمر خلالها البنية التحتية في مخيم نور شمس، ضمن عملية عسكرية تعد “الأوسع” منذ عام 2002، شملت أيضا مدينة جنين ومخيمها، ومخيم الفارعة.

وذكرت فصائل فلسطينية مسلحة بينها “كتائب القسام” (حركة حماس) و”سرايا القدس” (حركة الجهاد الإسلامي) و”كتائب شهداء الأقصى” (حركة فتح) في بيانات منفصلة، أن مقاتليها يتصدون لاقتحام الجيش الإسرائيلي طولكرم في محاور قتال مختلفة، دون تفاصيل أكثر.

كما انسحب جيش الاحتلال من مخيم الفارعة فجر الخميس بعد عملية عسكرية استمرت 30 ساعة.

أما في جنين، فما زالت العمليات مستمرة لليوم السابع على التوالي، حيث دفع جيش الاحتلال بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين.

ويدفع جيش الاحتلال بقواته إلى عدة أحياء وسط سماع أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار.

وقال سكان في مخيم جنين، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على اقتحام منازلهم بعد تفجير مداخلها، والتحقيق مع السكان واعتقال الرجال والشباب.

وقال علي زكارنة، عضو لجنة إعمار مدينة جنين ومخيمها: “حجم الدمار في جنين ومخيمها يفوق التصور وقدرات المجتمع المحلي وقدرات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على إعادة الإعمار”، واصفا المدينة بـ “المنكوبة”.