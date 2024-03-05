استشهاد طفل في نابلس وتشييع آخر… وبؤرة استيطانية جديدة في أريحا

الضفة الغربية – «القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها واعتداءاتها أمس في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات اقتحام عدة، فيما أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة عملية طعن.

فقد استشهد الطفل محمد هشام شحادة (16 عاما) الذي كان أصيب عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح.

وذكرت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان.

وفي المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن «فلسطينيا وصل إلى مفرق طريق يؤدي الى مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وطعن شخصا بسكين ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة».

وأضافت أنه «تم القضاء على المهاجم» دون مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر في مستشفى بيلينسون الإسرائيلي في تل أبيب إن وضع الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة جنوب نابلس خطير.

وكانت حشود كبيرة شيّعت أمس الثلاثاء في محافظة نابلس، جثمان الشهيد الطفل عمرو النجار إلى مثواه الأخير في بلدة بورين جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، نحو مسقط رأس الشهيد، ليوارى الثرى في مقبرة بورين.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت استشهاد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات)، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها صوبه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بورين أمس الأول.

هدم منازل

وفي نابلس أيضا، هدمت جرافات الاحتلال منزلا في منطقة التعاون العلوي.

وافاد شهود عيان أن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها جرافتان عسكريتان، اقتحمت منطقة التعاون العلوي ومقر الوقائي القديم، وشرعت بعملية هدم لأحد المنازل في المنطقة، يعود للمواطن فصيح المصري، والمؤلف من طابقين، عقب إخراج سكانه الى العراء.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عددا من المنازل بالهدم في المنطقة ذاتها بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها فسادا وتكسير محتويات بعضها.

وقالت مصادر محلية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارات القرية وداهمت أكثر من 10 منازل وقامت بتخريب محتوياتها بعد تكسير أبوابها، واحتجزت أصحاب تلك المنازل وحققت معهم ميدانياً.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سنجل ودير دبوان ف محافظة رام الله والبيرة من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون شرق قلقيلية، وانتشرت في أحياء متفرقة، منها: منطقة الصفحة، ووسط البلد، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

بؤرة استيطانية جديدة

وفي أريحا، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب المدينة.

وقال المشرف على منظمة «البيدر» للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث صحافي إن مجموعة من المستوطنين دشنت بؤرة استيطانية على بُعد 100 متر شرق مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات. وأضاف أن هذه البؤرة تهدد بشكل مباشر الوجود الفلسطيني في المنطقة.

وفي السياق ذاته، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين ناصر محمود أبو الكباش، وسند ياسر أبو الكباش، وسرقت أحد الخراف، وذلك أثناء رعيهما مواشيهما، في سهل البقيعة في الأغوار الشمالية، مضيفاً أن الاحتلال استولى على هواتفهما الشخصية.

وفي الخليل، نفذت قوات الاحتلال ومستوطنون عملية مطاردة لرعاة الأغنام واحتجزوا مزارعين وقطعوا أشجارا في قرية مسافر يطا جنوب الخليل.

ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طاردت رعاة ماشية ومزارعين في قرية الحلاوة، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب رعاة الأغنام، وقتلت رأسا من الماشية للمواطن خليل يونس أبو عرام.

كما اعتدى مستوطنون متطرفون على رعاة أغنام من قرية المفقرة في قرية مسافر يطا، وحطموا سياجا على أراضي المواطنين وحطموا أشجارا لمواطنين تحت تهديد السلاح.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي طريقا رئيسيا في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق السدر قرب مدرسة طاليتا قومي غرب بيت جالا بالسواتر التربية، الذي يفضي الى الشارع الاستعماري رقم 60 وحاجز الأنفاق، لتحكم من إغلاقها على المدينة والمحافظة بشكل عام.

اقتلاع 400 شتلة زيتون

كذلك جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أراضي، واقتلعت 400 شتلة زيتون في أراضي قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي واد فوكين إبراهيم الحروب بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة «أبو سياج» غرب القرية القريبة من مستوطنة «تسور هداسا»، الجاثمة على أراضي المواطنين، وجرفت أرضا تقدر مساحتها بـ40 دونما، واقتلعت أشتال زيتون، تعود الى ورثة عثمان وعبد العزيز الحروب، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).