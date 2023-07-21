استشهاد طفل وإصابة عشرات الفلسطينيين في احتجاجات ضد الاستيطان ودعوات للرباط في الأقصى

غزة – القدس – «القدس العربي»: استشهد طفل فلسطيني وأصيب عشرات المواطنين، بينهم حالة خطرة، خلال تظاهرات وفعاليات شعبية شهدها العديد من مناطق التماس مع الاحتلال رفضا للاستيطان، حيث تتواصل جهود المستوطنين المتطرفين لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القدس المحتلة، في الوقت الذي تتسع فيه حركة الاحتجاج في إسرائيل رفضا لخطط الائتلاف الحاكم لإضعاف القضاء، وذلك مع اقتراب موعد التصويت على القانون الجديد. وذكرت وزارة الصحة أن الشهيد هو الطفل محمد البايض، فيما أصيب آخرون بجراح، بينهم واحدة خطرة، خلال قمع الاحتلال لمسيرة شعبية في قرية أم صفا قرب رام الله والمهددة أراضيها بالمصادرة لصالح الاستيطان.

وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في فعاليات شعبية أخرى، خرجت تلبية لدعوات تصعيد المقاومة الشعبية، الرافضة للاستيطان، وأطلقت صوبهم النار والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغازل المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع إصابات وحالات اختناق.

وقبل انطلاق الفعاليات، اقتحم مستوطنون، بحماية الجيش مخيم عين السلطان، شمال مدينة أريحا، لأداء طقوس تلمودية، ما أدى لاندلاع مواجهات شعبية مع السكان، في الوقت الذي واصل فيه آخرون إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة في القدس المحتلة، كما اقتلع مستوطنون العشرات من أشجار الزيتون المعمّرة من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

إلى ذلك فقد أمّ المسجد الأقصى نحو 50 ألف مصل، بعد ان تحدوا إجراءات الاحتلال والحواجز العسكرية، التي عملت على إعاقة وصولهم، ومنع الكثير من الشبان من الوصول إلى المسجد، حيث قدم المصلّون من بلدات القدس المحتلة، ومن الضفة الغربية ومناطق الـ 48.

وفجر الجمعة، أمّت حشود كبيرة من المصلين المسجد، تلبية لدعوات “الفجر العظيم” ضمن فعاليات التصدي لتقسيم المسجد من قبل الاحتلال مكانيا وزمانيا، ومحاولة أسرلة وتهويد القدس.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، تواجه دعوة الأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، صعوبة كبيرة في إمكانية نجاح اللقاء في التوصل لاستراتيجية وطنية شاملة، بسبب تصاعد الخلافات بين حركتي فتح حماس، حول البرنامج السياسي وبسبب “الاعتقالات السياسية” التي قالت حماس إنها تضع علامات استفهام حول نجاح اللقاء.

وفي إسرائيل، تتصاعد الأزمة السياسية مع مضي الائتلاف اليميني الحاكم في خططه لإضعاف القضاء، حيث يستعد الائتلاف للتصويت في الهيئة العامة لـ “الكنيست” بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة “عدم المعقولية”، بداية الأسبوع المقبل.

وفي المقابل تواصل حركة الاحتجاج التي تقودها المعارضة ومؤسسات حقوقية، تنظيم مظاهرات حاشدة في العديد من المدن. ومن المقرر أن تتصاعد هذه الاحتجاجات، التي تشارك فيها حشود ضخمة، لتشمل إغلاق مداخل “الكنيست”، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الجنود وضباط الاحتياط الذين يعتزمون وقف خدمتهم العسكرية، رغم التهديدات باعتقالهم.