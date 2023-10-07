استشهاد عامل فلسطيني وإصابات بمستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة- (فيديوهات) 

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، استشهاد عامل بمستشفى شمالي القطاع وإصابة موظفين ومواطنين جراء قصف إسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان: “نستنكر إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف مستشفى الأندونيسي شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد أحد العاملين فيها وإصابة العديد من الموظفين والمواطنين”.

وأوضحت الوزارة أن القصف “تسبب بتعطل محطة الأوكسجين وتوقفها عن الإنتاج”.

وطالبت “المؤسسات الدولية والإنسانية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ”.

ولم يصدر من الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري حول الأمر.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، بدء عملية عسكرية من غزة ضد إسرائيل باسم “طوفان الأقصى” قالت إنها “استهدفت بضربة أولى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وتداول نشطاء فلسطينيون في غزة، صوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر “استيلاء” عناصر من الفصائل الفلسطينية ومواطنين على مركبات إسرائيلية.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: “بدأت منظمة حماس عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”، مشيراً إلى أن “منظمة حماس ستدفع ثمنًا باهظًا”.

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، والتي بدأتها فجر السبت.

(الأناضول)