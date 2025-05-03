استشهاد عروسين بعد ساعات من زواجهما في غزة

غزة: استشهد عروسان فلسطينيان، بعد ساعات من زواجهما في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بـ “ارتقاء علاء أبو العينين وهالة زعرب في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما فجر اليوم السبت”.

وأشار إلى أنهما “تزوّجا يوم أمس، وارتقيا فجر اليوم”.

#متابعة | تزوجا يوم امس , وصباحا استشهدا …ارتقاء العريسين علاء ابو العينين وهالة زعرب , في قصف طائرات الاحتلال استهدف منزلهما فجر اليوم pic.twitter.com/T8CJoOhcWX — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 3, 2025

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس/ آذار الماضي عملياتها العسكرية في القطاع، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، في ظل تعثّر التفاهمات بشأن انطلاق المرحلة الثانية أو تمديد الهدنة.

وشنت إسرائيل حرباً واسعة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب هجوم غير مسبوق شنته “حماس” على إسرائيل، أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر عدد من الرهائن.

وأدت الحرب إلى استشهاد أكثر من 52 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيانات وزارة الصحة المحلية.

( د ب أ)