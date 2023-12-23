سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمخيم جباليا في غزة

منذ 25 دقيقة

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غزة: استشهد عشرات الفلسطينيين، ومن بينهم أطفال، في ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “الجزيرة”، اليوم السبت.

وأوضحت القناة الإخبارية أن إسرائيل شنت هجمات صاروخية ومدفعية خلال الليل على مبانٍ سكنية، ما تسبّب بخسائر بشرية.

وأضافت أن القصف منع رجال الإنقاذ والعاملين في المجال الطبي من تقديم المساعدة للمصابين.

(د ب أ)

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