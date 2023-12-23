استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمخيم جباليا في غزة

غزة: استشهد عشرات الفلسطينيين، ومن بينهم أطفال، في ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “الجزيرة”، اليوم السبت.

اشتعال النيران بمخيم جباليا عقب قصف إسرائيلي مكثف#حرب_غزة pic.twitter.com/eu7ryA9XeY — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 23, 2023

وأوضحت القناة الإخبارية أن إسرائيل شنت هجمات صاروخية ومدفعية خلال الليل على مبانٍ سكنية، ما تسبّب بخسائر بشرية.

🔴متابعة صفا| كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من… — وكالة صفا (@SafaPs) December 23, 2023

وأضافت أن القصف منع رجال الإنقاذ والعاملين في المجال الطبي من تقديم المساعدة للمصابين.

(د ب أ)