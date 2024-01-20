استشهاد عضوين من حماس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان- (صور وفيديوهات)

بيروت: قالت ثلاثة مصادر أمنية في لبنان إن غارة إسرائيلية على جنوب لبنان قتلت اليوم السبت عضوين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بينما كانا يستقلان سيارة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم أن “الطيران المعادي المسير أغار على طريق بلدة البازورية، ومعلومات عن استهداف سيارة ووقوع إصابات”، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة غارة استهدفت منزلاً في مروحين.

ولفتت الوكالة إلى أن “هذا المنزل كان استهدف لمرات عديدة منذ اندلاع الاعتداءات الإسرائيلية”، موضحة أن “غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، الأولى على عديسة والثانية على الحي الشرقي لبلدة العديسة المحاذي لطريق كفركلا”.

🔻 غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة البازورية جنوبي #لبنان ما عم نلحق كباب 🤣 pic.twitter.com/7H17THMzTC — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) January 20, 2024

🔴 قصف إسرائيلي يؤدي لمقتل شخصين كانا في سيارة جنوب لبنان بعد وقت قصير من اغتيال 4 من قيادات الحرس الثوري الإيراني في دمشق!

لم يتضح بعد هوية الشخصين الذين قتلا جنوب لبنان لكن يبدو أنهما من قيادات حزب الله اللبناني.. الصورة للسيارة المستهدفة 👇 pic.twitter.com/k1cMfNWZJl — د. علي الجابري (@alialjabiri) January 20, 2024

إسرائيل تستهدف قياديًا في حزبالله جنوب لبنان. pic.twitter.com/ulxoIbrfdS — Dr.salim aldulimi (@AldulimiSalim) January 20, 2024

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وإيقاع فيه إصابات مؤكدة.

وتشن إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان مستهدفة الجماعات الفلسطينية المسلحة المتمركزة هناك بالإضافة إلى جماعة حزب الله اللبنانية التي تطلق صواريخ عبر الحدود على إسرائيل.

(وكالات)