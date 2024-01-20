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استشهاد عضوين من حماس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان- (صور وفيديوهات)

منذ 9 دقائق

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بيروت: قالت ثلاثة مصادر أمنية في لبنان إن غارة إسرائيلية على جنوب لبنان قتلت اليوم السبت عضوين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بينما كانا يستقلان سيارة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم أن “الطيران المعادي المسير أغار على طريق بلدة البازورية، ومعلومات عن استهداف سيارة ووقوع إصابات”، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة غارة استهدفت منزلاً في مروحين.

ولفتت  الوكالة إلى أن “هذا المنزل كان استهدف لمرات عديدة منذ اندلاع الاعتداءات الإسرائيلية”، موضحة أن “غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، الأولى على عديسة والثانية  على الحي الشرقي لبلدة العديسة المحاذي لطريق كفركلا”.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وإيقاع فيه إصابات مؤكدة.

وتشن إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان مستهدفة الجماعات الفلسطينية المسلحة المتمركزة هناك بالإضافة إلى جماعة حزب الله اللبنانية التي تطلق صواريخ عبر الحدود على إسرائيل.

(وكالات)

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