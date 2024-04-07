استشهاد عنصر من حزب الله جنوب لبنان في مواجهات مع إسرائيل

بيروت: أعلن حزب الله، الأحد، استشهد أحد عناصره في المعارك مع إسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 270 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد الحزب في بيان بمقتل “عبد الأمير حسن حلاوي – علي الرضا، مواليد عام 1976 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.

ولم يوضح الحزب في بيانه ظروف ومكان مقتل عنصره.

وباستشهاد عنصر الحزب ترتفع حصيلة قتلاه جراء الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي إلى 270 منذ 8 أكتوبر، وفق رصد الأناضول.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، مع استشهاد 3 مسعفين متطوعين من “الهيئة الصحية الإسلامية” اللبنانية بقصف إسرائيلي على مركز إسعافي في بلدة العديسة جنوب لبنان، مساء الاثنين.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه، ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي “الخط الأزرق” الفاصل.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من مئة ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)