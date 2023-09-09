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استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو)

منذ 18 دقيقة

الشهيد الفلسطيني ميلاد الراعي- (مواقع التواصل)

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“القدس العربي”: استشهد فتى فلسطيني (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، “استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل”.

وكانت مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط.

وأصيب الفتى بالرصاص الحي في الظهر، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وهو في حالة خطرة إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وعادة ما تندلع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة باستمرار عند النقطة العسكرية المقامة على مدخل مخيم العروب.

(وكالات)

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