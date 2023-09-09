استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد فتى فلسطيني (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، “استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل”.

وكانت مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط.

وأصيب الفتى بالرصاص الحي في الظهر، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وهو في حالة خطرة إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

عاجل| ارتقاء الفتى ميلاد منذر الراعي متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. pic.twitter.com/e8RGMJmYpr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 9, 2023

لحظة الإعلان عن استشهاد الفتى ميلاد الراعي من مخيم العروب في الخليل، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهاتٍ التي اندلعت في المخيم pic.twitter.com/aR1dtWabbX — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 9, 2023

وعادة ما تندلع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة باستمرار عند النقطة العسكرية المقامة على مدخل مخيم العروب.

مارًّا على كلّ قبور الشهداء، مسلّمًا عليهم واحدًا تلو الآخر، يعرف بطفولته التي اقتصّها منه الاحتلال أنّه سيلقاهم ويعرفونه كما عرفهم..

مسرعًا ذهب إليهم ميلاد، الآن يسلّم عليهم بالكفِّ والدم الطاهر.

-صورة للسّهيد ميلاد الراعي على قبور شهداء جنين pic.twitter.com/hITDtOoaIS — ق.ض (@Jales_tinian2) September 9, 2023

(وكالات)