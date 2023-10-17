استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في الضفة

الخليل: استشهد فتى فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول، شمال الخليل.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الميزان بالخليل عن استشهاد الطفل محمد نضال محمد ملحم (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدرسة الصناعية في حلحول، التي يقيم فيها العديد من عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم الطفل ملحم الذي أعلن عن استشهاده لاحقا، فيما أصيب الآخران في الأطراف السفلية.

كما اعتقل جنود الاحتلال العمال المتواجدين داخل المدرسة وعددهم 30 عاملا، بعد أن أخضعوهم لتحقيق ميداني، وألحقوا أضرارا مادية بالمدرسة ومحتوياتها.

وباستشهاد الطفل ملحم، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 60 شهيدا، منذ السابع من شهر تشرين أول الجاري.