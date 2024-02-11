استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة

القدس: استشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الفتى محمد طارق أبو سنينة (15 عاما) من العيزرية، قضى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال بزعم “محاولته تنفيذ عملية طعن” في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وهو ما أكدته مصادر صحافية اسرائيلية، دون أن يتسنى لنا التأكد من مصادر صحية فلسطينية.

كما نعت عائلة أبو سنينة في بلدة العيزرية ابنها الشهيد محمد، وتم الاعلان عن اضراب شامل وحداد في البلدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة في شارع الواد بالبلدة القديمة، أطلقت النار صوب فتى، ما أدى لإصابته بجروح، وتركته ينزف لفترة من الوقت، قبل أن تعتقله وتنقله بمركبة إسعاف إسرائيلية.

ودفعت شرطة الاحتلال قوات كبيرة إلى المكان حيث قامت بتطويق المنطقة وإغلاقها ومنع مرور المواطنين.

(وكالات)