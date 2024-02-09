استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 3 برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية- (فيديو)

“القدس العربي”: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صبيا فلسطينيا، الجمعة، وأصابت ثلاثة آخرين خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، “استشهاد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جيش الاحتلال في بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس (شمال)”.

ارتقاء الشاب معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليها جيش الاحتلال في بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/35eTKA26jf — ق.ض (@Jales_tinian2) February 9, 2024

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها “تعاملت مع 4 إصابات خلال مواجهات في بيتا، إحداها بالرصاص الحي في الظهر، نقل (المصاب) إلى مستشفى رفيديا (في نابلس) وخضع لمحاولة إنعاش القلب والرئتين”.

تغطية صحفية: لحظة إصابة شاب برصـاص الاحــتــلال في بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/POPc61zIXX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2024

تغطية صحفية: وصول إصابتين باعتداءات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس إلى مستشفى رفيديا. pic.twitter.com/t4LG5GVEwh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2024

وارتفعت حصيلة شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 388، والإصابات إلى أربعة آلاف و440، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

(وكالات)