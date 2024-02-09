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استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 3 برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية- (فيديو)

منذ 38 دقيقة

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“القدس العربي”: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صبيا فلسطينيا، الجمعة، وأصابت ثلاثة آخرين خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، “استشهاد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جيش الاحتلال في بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس (شمال)”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها “تعاملت مع 4 إصابات خلال مواجهات في بيتا، إحداها بالرصاص الحي في الظهر، نقل (المصاب) إلى مستشفى رفيديا (في نابلس) وخضع لمحاولة إنعاش القلب والرئتين”.

وارتفعت حصيلة شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 388، والإصابات إلى أربعة آلاف و440، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

(وكالات)

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