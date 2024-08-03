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مقتل شخصين وإصابة 5 حصيلة غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

3 - أغسطس - 2024

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بيروت:أعلنت وزارة الصحة اللبنانية  اليوم الأحد مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحفي اليوم أوردته  الوكالة الوطنية للأعلام ، إن “حصيلة الغارة التي شنها العدوان الإسرائيلي امس السبت على بلدة دير سريان ارتفعت إلى اثنين بعد إبلاغ مستشفى النبطية عن وفاة شهيد نقل إليها متأثرا بجروحه وهو في العقد السادس من العمر “.

وأشارت إلى أن سائر الجرحى وعددهم خمسة وضعهم مستقر ويتماثلون للشفاء.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

( د ب أ )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 6:56 م

    متى تقطع أذرع الأخطبوط لدويلة العنكبوت التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚩

    رد

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