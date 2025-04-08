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استشهاد فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

منذ 39 دقيقة

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رام الله: استشهدت سيدة فلسطينية، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ”استشهاد المواطنة أمانة يعقوب (30 عاما) برصاص الاحتلال قرب سلفيت”.

من جهتهم، ذكر شهود عيان أن “الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي على سيدة عند نقطة عسكرية، قرب بلدة حارس غربي سلفيت”.

وبين الشهود أن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى السيدة.

وحتى الساعة 09:35 (ت.غ) لم تكشف السلطات الفلسطينية أو القوات الإسرائيلية أي تفاصيل عن ملابسات الواقعة.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

(الأناضول)

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