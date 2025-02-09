استشهاد فلسطينيتين بينهما حامل في شهرها الثامن برصاص الاحتلال في طولكرم

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، استشهاد امرأة حامل بشهرها الثامن برصاص إسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بـ”استشهاد المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عاما) (23 عاما) وهي حامل بالشهر الثامن، وإصابة زوجها بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان ثان، “استشهاد المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عاماً) جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس للاجئين شمال الضفة”.

ووسع الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، عدوانه في شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى مخيم نور شمس، شرق المدينة.

واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة، معززة بجرافات، فجر اليوم، مخيم نور شمس، وفرضت حصارًا عليه.

وبهذا الخصوص، قال نهاد شاويش، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، إن “أكثر من 150 عائلة أجبرت على النزوح من المخيم، تحت التهديد الإسرائيلي، حيث حول الجنود منازلهم إلى ثكنات عسكرية”.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، في بيان، إن “قوات الاحتلال وفي اليوم الرابع عشر من العدوان على محافظة طولكرم، بدأت فجر اليوم باجتياح مخيم نور شمس، مدعومة بالجرافات العسكرية، وتحاصر المخيم من عدة اتجاهات”.

(وكالات)