استشهاد فلسطينية وإصابة نجلها إثر إطلاق الاحتلال الرصاص على مركبتهما في الضفة الغربية- (فيديو)

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، استشهاد فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الشهداء منذ السبت إلى 32.
وتحدثت الوزارة في بيان مقتضب عن “استشهاد المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاما)، برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد (شمال شرق رام الله)”.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: “استشهدت مواطنة وأصيب نجلها، مساء الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت المركبة التي كانا يستقلانها”.
وأضافت أن “المواطنة عجاج، وهي من بلدة دير جرير، أصيبت بعيار ناري في الظهر، نُقلت إثره إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة، ليعلن عن استشهادها لاحقا”.
وبإعلان استشهاد السيدة، يرتفع إلى 32 عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ تفجر الأوضاع السبت، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 600 جريح.
فيديو للفلسطينية “رندة عبد الله عبد العزيز عجاج” عقب تعرضها لإطلاق نار برفقة أبناءها من قوات الاحتلال، مما أدى لارتقائها#غزة_الآن #غزة_تحت_القصف #Gaza_under_attack #GazaUnderAttack pic.twitter.com/o69VgEm8Er
— قناة الشعوب (@AlshoubTv) October 12, 2023
بايدن سيمد نتنياهو ايضا باسلحة خفيفة لبدء عملية ابادة شاملة ليغير شكل الشرق الاوسط كما يقول،، اي كما تهدف الحركة الصهيونية بافراغ فلسطين من شعبها الاصيل باي شكل،، ولكن هكذا تماما بدأت نهاية الاستعمار الفرنسي وغيره في الدول العربية،، ولكم في الجزائر التي اعتبرتها فرنسا جزءا منها واقاليم اصيلة من الدولة الفرنسية وراء البحار،، كما تفعل الولايات المتحدة اليوم في فلسطين المحتلة,,,