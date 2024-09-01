استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال قرب جنين

رام الله: استشهد فلسطينيان، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، في اليوم الخامس للعملية العسكرية الواسعة على المدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن طواقمها تسلمت “شهيدين من (بلدة) كفردان (غرب) جنين، وجار نقلهما للمستشفى”.

واستبقت الجمعية بيانها، ببيان آخر قالت فيه: “جيش الاحتلال يمنع طواقمنا في جنين من الوصول إلى إصابات نتيجة استهداف سيارة على مفرق كفر دان”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت، مساء اليوم الأحد، طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى إصابات بالرصاص الحي في بلدة كفر دان غرب جنين”.

واستنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في العملية الإسرائيلية شمالي الضفة منذ الأربعاء إلى 24، وإلى 678 في الضفة بما فيها القدس الشرقية منذ وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالتزامن مع اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

(الأناضول)