استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بالضفة

طولكرم: استشهد فلسطينيان، فجر الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى “ثابت ثابت” الحكومي بأن “شهيدين حصيلة العدوان الإسرائيلي في مخيم نور شمس”.

وفجر الأحد اقتحم الجيش الإسرائيلي، مخيم نور شمس، واندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس من عدة محاور وسط اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وأضافوا أن جرافات عسكرية شرعت بعملية تجريف للشوارع وتدمير لمركبات فلسطينية خلال العملية.

ولم يصدر على الفور بيان من الجيش الإسرائيلي حول الاقتحام.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم.

(الاناضول)