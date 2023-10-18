استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله- (فيديو)

رام الله: استشهد فلسطينيان، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء بالضفة إلى 64 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: “شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة شقبا قرب رام الله”.



وأفاد شهود عيان، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البلدة استخدم الأخير الرصاص الحي والمعدني.

واندلعت مواجهات مماثلة في مواقع متفرقة من الضفة أبرزها على مدخل مدينتي رام الله والبيرة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر الجاري أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(وكالات)