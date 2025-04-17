استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

نابلس: استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أوصرين جنوب نابلس.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، إنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد مواطنين برصاص الاحتلال، قرب أوصرين، واحتجاز جثمانيهما.

وأوضحت أن الشهيدين هما: الطفل جهاد أدهم عبد الله عديلي (17 عاما)، والشاب سيف غسان جبر عديلي (19 عاما).

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لشاب (20 عاما)، برصاص الاحتلال في الركبة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أوصرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، واندلعت مواجهات في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)