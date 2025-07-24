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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال جنوبي الضفة- (فيديوهات)

منذ ساعتين

قوات الاحتلال تنتشر في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة

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رام الله: استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون، مساء الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، في بيان، إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها باستشهاد الفتى أحمد علي أسعد عشيرة الصلاح (15عاماً)، والفتى محمد خالد عليان عيسى (17 عاماً)، برصاص الاحتلال، مساء أمس الأربعاء في بلدة الخضر ببيت لحم”.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتجزت جثمانيهما.

وكان تلفزيون فلسطين (حكومي)، أفاد “باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على شبان في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم”.

وقبل ذلك، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “عددا من الشبان أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في بلدة الخضر”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على الشبان قرب منطقة العبارة في الجهة الغربية من البلدة (…) ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، لم تعرف طبيعتها بعد”.

من جهتها، قالت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” في بيان، إن الجيش يمنع وصول طواقمها “لإسعاف عدد من المصابين في بلدة الخضر”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)

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