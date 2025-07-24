استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال جنوبي الضفة- (فيديوهات)

رام الله: استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون، مساء الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، في بيان، إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها باستشهاد الفتى أحمد علي أسعد عشيرة الصلاح (15عاماً)، والفتى محمد خالد عليان عيسى (17 عاماً)، برصاص الاحتلال، مساء أمس الأربعاء في بلدة الخضر ببيت لحم”.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتجزت جثمانيهما.

عاجل .. استشـ.ـهاد الشابين أحمد علي صلاح، ومحمد خالد عيسى، برصاص الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم pic.twitter.com/FFm9cvLqT4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2025

وكان تلفزيون فلسطين (حكومي)، أفاد “باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على شبان في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم”.

وقبل ذلك، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “عددا من الشبان أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في بلدة الخضر”.

إصابة شبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة الخضر جنوبي بيت لحم pic.twitter.com/HQFmCE1LXq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 23, 2025

وأضافت أن “قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على الشبان قرب منطقة العبارة في الجهة الغربية من البلدة (…) ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، لم تعرف طبيعتها بعد”.

من جهتها، قالت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” في بيان، إن الجيش يمنع وصول طواقمها “لإسعاف عدد من المصابين في بلدة الخضر”.

الهلال الأحمر: قوات الاحتـ ـلال تمنع وصول طواقمنا لإسعاف عدد من الجرحى في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم لتغطية أوسع، تابعونا على قناتنا عبر التيليجرام : https://t.co/npZgVjcriR pic.twitter.com/Dc7acLub2y — قناة القدس (@livequds) July 23, 2025

جيش الاحتلال يعلن إعدام شابين ألقيا زجاجات حارقة قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وإصابات آخرين. pic.twitter.com/ZfyoCDcM5l — خبرني – khaberni (@khaberni) July 23, 2025

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)