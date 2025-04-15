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استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين جنوبي غزة- (فيديو)

منذ 34 دقيقة

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غزة: استُشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون، مساء الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان عبر منصة “تلغرام”: “استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مدينة أصداء غرب خان يونس”.

وخلال الساعات الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألف شهيد و116 ألفا و343 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس (آذار) 2025 بلغت 1630 شهيدا، و4.302 مصابا”.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

(الأناضول)

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