استشهاد فلسطينيين اثنين بينهما طفلة بقصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد فلسطينيان بينهما طفلة، مساء الخميس، بغارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن الإبادة المستمرة منذ 18 شهراً.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل جثمان مواطن وطفلة إلى المستشفى، جراء قصف منزل في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

استشــهاد سيّدة وإصابة ابنها بجراح خطيرة بقصف الاحتلال غرب مستشفى ناصر، في خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/zklRFs4YNA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 10, 2025

نقل عدد من الفلسطينيين الذين أصيبوا بقصف الاحتلال على مدينة غزة. pic.twitter.com/uABSPVbDq1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 10, 2025

ويتواصل القصف الإسرائيلي منذ فجر الخميس على مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفًا منازل وتجمعات للفلسطينيين، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

(الأناضول)