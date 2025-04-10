سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطينيين اثنين بينهما طفلة بقصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة- (فيديو)

منذ 26 دقيقة

حجم الخط
0

غزة: استُشهد فلسطينيان بينهما طفلة، مساء الخميس، بغارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن الإبادة المستمرة منذ 18 شهراً.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل جثمان مواطن وطفلة إلى المستشفى، جراء قصف منزل في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

ويتواصل القصف الإسرائيلي منذ فجر الخميس على مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفًا منازل وتجمعات للفلسطينيين، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

واشنطن.. مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين والتنديد بالمجازر في غزة
6 - أبريل - 2025
ميديابارت: غزة.. خطة إعادة الاحتلال قيد التنفيذ
4 - أبريل - 2025
13 خبيرا إسرائيليا يطالبون بالتحقيق في استئناف الجيش عدوانه على غزة
3 - أبريل - 2025
الجزائر تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن حول فلسطين
2 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية