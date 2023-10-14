سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطينيين اثنين في الضفة يرفع الحصيلة إلى 54 منذ السبت

منذ 6 دقائق

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رام الله: استشهد فلسطينيان، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء بالضفة إلى 54 منذ السبت الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان بـ “استشهاد الطفل عمر أحمد عبد الرحمن أسمر (15 عاماً) في مستشفى ابن سينا (خاص) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها قرب طولكرم”.

وأوضحت أن “أسمر توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من ليلة أمس”.

وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق باستشهاد الشاب محمود شحادة (27 عاماً) في مدينة أريحا (شرق).

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة ارتفع إلى 54 منذ السبت الماضي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ السبت.

(الأناضول)

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