استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي شرق غزة

غزة: استشهد فلسطينيان، الجمعة، في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع من المواطنين المدنيين شرق مدينة غزة شمال القطاع.
وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين اثنين استشهدا بقصف إسرائيلي استهدفهما قرب مسجد المعتصم نهاية شارع المنصورة في حي الشُّجاعية.
وأفاد شهود عيان أن القصف الجوي نفذته مسيرة إسرائيلية.
(الأناضول)
هه وما يزال جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا في ظل تغول عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 والعرب كأنهم أموات أو في سبات بلا حراك بلا عراك إلى متى سيستمر هذا الأمر المخزي المذل ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀