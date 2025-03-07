استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي شرق غزة

غزة: استشهد فلسطينيان، الجمعة، في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع من المواطنين المدنيين شرق مدينة غزة شمال القطاع.

وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين اثنين استشهدا بقصف إسرائيلي استهدفهما قرب مسجد المعتصم نهاية شارع المنصورة في حي الشُّجاعية.

وأفاد شهود عيان أن القصف الجوي نفذته مسيرة إسرائيلية.

(الأناضول)