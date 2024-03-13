استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 4 برصاص الاحتلال في جنين

رام الله: استشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون بجراح، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وارتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 432 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4 آلاف و700 مصاب، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال مصدر طبي في مستشفى جنين الحكومي إن قوة إسرائيلية فتحت النيران تجاه مجموعة من الفلسطينيين أمام قسم الطوارئ في مستشفى خليل سليمان الحكومي بجنين، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.

وأوضح المصدر أن 4 مواطنين آخرين أصيبوا بالرصاص الحي.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر الأربعاء مدينة جنين ومخيمها برفقة جرافات وشرعت بعملية تجريف البنية التحتية.

وأوضح الشهود أن اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسمع صوت انفجارات بين حين وآخر.

وأضافوا أن الجيش أطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين أمام قسم الطوارئ داخل ساحة مستشفى خليل سليمان الحكومي.

وأشار الشهود إلى أن القوات انسحبت من المخيم بعد عملية عسكرية استغرقت نحو 5 ساعات.

(الأناضول)