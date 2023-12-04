استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية واحتجاز جثمانيهما

رام الله: استشهد فلسطينيان، الإثنين، برصاص جيش الاحتلال في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن” الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على قلقيلية”.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ترتفع إلى 464، بينهم 256 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

عاجل| اشتباكات في محيط مركز شرطة قلقيلية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0cVLP8ByZh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2023

وقال شهود عيان في مدينة قلقيلية، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم حي كفر سابا، وحاصر منزلا لعدة ساعات.

وبيّن الشهود أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وقالوا إن القوات انسحبت من الحي وصادرت مركبة فلسطينية. وتحدث الشهود عن وجود آثار لدماء في الموقع.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تغتال المطارد علاء نزال من قلقيلية بعد الاشتباك معه صباح اليوم وتحتجز جثمانه. pic.twitter.com/oyDTkmnpYD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 4, 2023

إلى ذلك، أصيب 5 فلسطينيين، الإثنين، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا، شمالي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع 5 إصابات، خلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين”.

وأشارت أن من بين الإصابات “واحدة بالرصاص الحي، وأخرى بالرصاص المعدني في العين، و3 إصابات بالضرب”.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية “اقتحمت مخيم قلنديا وحي كفر عقب شمالي القدس، كما شرعت بمداهمة محال تجارية ومباني سكنية، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي “استخدم الرصاص الحي والمعدني، واعتدى بالضرب على المواطنين”.

وفي جنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي المدينة بنحو 30 آلية عسكرية، وداهم منازل فلسطينية في عدة أحياء.

وقال الشهود إن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والجيش الإسرائيلي الذي استخدم الرصاص الحي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام أخرى طالت عددا كبيرا من بلدات ومخيمات في الضفة الغربية.

(الأناضول)