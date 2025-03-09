استشهاد فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي شرق غزة

غزة: استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح، الأحد، في قصف مدفعي إسرائيلي على تجمع مدني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفاد مسعفون بأن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب عدد بجراح جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مجموعة من المواطنين شرق حي الشجاعية.

وقال شهود عيان: “إنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، أطلقت قذيفة باتجاه تجمعٍ للأهالي في حي الشجاعية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى”.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بشكل مكثف في منطقة السناطي شرق عبسان الكبيرة شرقي المدينة، وفق شهود عيان.

يأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وعمليات التوغل في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل إلى “48453 شهيداً” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)