استشهاد فلسطينيين في اقتحام جيش الاحتلال لمخيم طولكرم- (صور وفيديوهات)

رام الله: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 398 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “استشهاد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عامًا) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في مخيم طولكرم، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي وضعُهما مستقر”.

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استشهاد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عاماً) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في مخيم طولكرم. قوات الاحتلال تمنع وصول الاسعافات والطواقم الطبية لداخل المخيم وتحاصر المستشفيات!

يتم نقل الاصابات حملاً على الاكتاف كما يظهر في الفيديو.. pic.twitter.com/CvftLee2LX — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) February 18, 2024

كما أعلنت في بيان لاحق أن الهيئة العامة للشؤون المدنية وهي جهة تواصل رسمية مع إسرائيل، أبلغتها “باستشهاد الشاب محمد أحمد فايز العوفي (36 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، حيث قام الاحتلال باحتجاز جثمانه، ما يرفع حصيلة شهداء المخيم إلى 2”.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن “قوات الاحتلال أعدمت الشاب العوفي بعد محاصرة منزله في حارة الشهداء بمخيم طولكرم، واختطفت جثمانه”.

الشهيد محمد العوفي الذي ارتقى بعد اشتباك مع قوات الاحتلال خلال محاصرته داخل منزل في مخيم #طولكرم. pic.twitter.com/oaR1Ovbstf — ابو الباسل // A _s_s_i // (@assi_aroq) February 18, 2024

بدورها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم ونقلتها إلى المستشفى، بينها ما ورد في إعلاني وزارة الصحة.

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن قوة إسرائيلية خاصة (متنكرة بزي مدني) “اقتحمت مخيم طولكرم، ثم تبعتها تعزيزات كبيرة بينها جرافة عسكرية، انتشرت في أنحاء المدينة والمخيم”.

تعزيزات إسرائيلية عسكرية داخل مخيم طولكرم واشتباكات بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية pic.twitter.com/7WW6CqJvcm — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 18, 2024

وأشار التلفزيون إلى أن جيش الاحتلال “يحاصر منزلا داخل مخيم طولكرم ويمنع سيارات الإسعاف من التقدم إلى عمق المخيم”.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الضفة خلال التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 398، إضافة إلى نحو 4 آلاف و500 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

في حين خلفت الحرب المدمرة على القطاع حتى الأحد “28 ألفا و985 شهيدا و68 ألفا و883 مصابا“، وفق وزارة الصحة في غزة، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)