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استشهاد فلسطينيين في اقتحام جيش الاحتلال لمخيم طولكرم- (صور وفيديوهات)

منذ ساعة واحدة

قوات الاحتلال في أحد شوارع مخيم طولكرم

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رام الله: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 398 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “استشهاد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عامًا) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في مخيم طولكرم، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي وضعُهما مستقر”.

كما أعلنت في بيان لاحق أن الهيئة العامة للشؤون المدنية وهي جهة تواصل رسمية مع إسرائيل، أبلغتها “باستشهاد الشاب محمد أحمد فايز العوفي (36 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، حيث قام الاحتلال باحتجاز جثمانه، ما يرفع حصيلة شهداء المخيم إلى 2”.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن “قوات الاحتلال أعدمت الشاب العوفي بعد محاصرة منزله في حارة الشهداء بمخيم طولكرم، واختطفت جثمانه”.

بدورها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم ونقلتها إلى المستشفى، بينها ما ورد في إعلاني وزارة الصحة.

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن قوة إسرائيلية خاصة (متنكرة بزي مدني) “اقتحمت مخيم طولكرم، ثم تبعتها تعزيزات كبيرة بينها جرافة عسكرية، انتشرت في أنحاء المدينة والمخيم”.

وأشار التلفزيون إلى أن جيش الاحتلال “يحاصر منزلا داخل مخيم طولكرم ويمنع سيارات الإسعاف من التقدم إلى عمق المخيم”.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الضفة خلال التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 398، إضافة إلى نحو 4 آلاف و500 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

في حين خلفت الحرب المدمرة على القطاع حتى الأحد “28 ألفا و985 شهيدا و68 ألفا و883 مصابا“، وفق وزارة الصحة في غزة، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)

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