استشهاد فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال في الضفة

رام الله: استشهد فلسطيني ثان، الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو شهر برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مستشفى “ابن سينا” التخصصي في جنين، في بيان، إن “أحمد عمر محمود ازقيلي، 43 عاما، استشهد إثر تعرضه لرصاص جيش الاحتلال في جنين الشهر الماضي”.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصادر طبية أن “سيف مثقال أبو دواس (27 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال مركبة في مدينة طوباس قبل 10 أيام”.

وباستشهاد “أبو دواس” و “ازقيلي” يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 705 والمصابين إلى 5 آلاف و700 منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

(الأناضول)