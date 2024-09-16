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استشهاد فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال في الضفة

16 - سبتمبر - 2024

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رام الله: استشهد فلسطيني ثان، الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو شهر برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مستشفى “ابن سينا” التخصصي في جنين، في بيان، إن “أحمد عمر محمود ازقيلي، 43 عاما، استشهد إثر تعرضه لرصاص جيش الاحتلال في جنين الشهر الماضي”.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصادر طبية أن “سيف مثقال أبو دواس (27 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال مركبة في مدينة طوباس قبل 10 أيام”.

وباستشهاد “أبو دواس” و “ازقيلي” يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 705 والمصابين إلى 5 آلاف و700 منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 2:19 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء فلسطين و الضفة الغربية الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒

    رد

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