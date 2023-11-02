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استشهاد فلسطينييْن برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديوهات)

منذ 13 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد مواطنين وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال في مدينتي رام الله وقلقيلية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية صباح اليوم، ارتفعت إلى شهيدين و6 إصابات، بينها 4 في حالة الخطر.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 132 منذ السابع من الشهر الماضي.

 

وأوضحت أن حصيلة إجمالي الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، ارتفعت إلى 340 شهيدا، بينهم 132 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.

في هذه الأثناء أعلنت هيئة الأسرى في منظمة التحرير، أن جيش الاحتلال اعتقل 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية اليوم، ومنذ السابع من الشهر الماضي سجل نحو 1900 حالة اعتقال.

 

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