5 شهداء ومصابون في غزة جراء سقوط صناديق مساعدات إنسانية على رؤوسهم بعد إنزالها جوا- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

أفادت مصادر محلية وإعلامية فلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، نتيجة سقوط صناديق مساعدات إنسانية عليهم، بعد إنزالها جواً.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، فيديوهات للحظة إسقاط طائرة صناديق مساعدات إنسانية على مخيم الشاطئ في شمال قطاع غزة.

وأوضح الناشطون أن صناديق المساعدات نزلت من الجو بشكل سريع جدا، وبعضها لم تفتح مظلته. وسقطت الصناديق على مواطنين تجمعوا للحصول على مساعدات، ما أدى لاستشهاد شخصين، وإصابة آخرين بجروح.

مقطع يوضح لحظة سقوط المظلات بشكل خاطئ وسريع جدا مما أدى إلى استشـ٨ـاد شخصين في المكان !! https://t.co/Nol3Xu9ciO pic.twitter.com/6myO4iaGK2 — MO (@Abu_Salah9) March 8, 2024

وأعلن الأردن، الجمعة، أن القوات المسلحة- الجيش العربي، وبتوجيهات ملكية سامية، نفذت 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

وأوضح بيان للجيش الأردني، أن الإنزالات جاءت “تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة”.

ووفق البيان، “اشترك في تنفيذ العملية 4 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا، وطائرة تابعة لدولة هولندا، وطائرة تابعة لدولة بلجيكا”.

لحظة سقوط المساعدات بطريقة خاطئة و التي أسفرت عن شهداء واصابات خلال انتظار المواطنين لها شمال مخيم الشاطئ في قطاع غزة pic.twitter.com/2Nrm2XU6tG — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) March 8, 2024

ومنذ أيام، تنفذ دول عربية وأجنبية، عمليات إنزال جوية لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، لا سيما مدينة غزة والشمال، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول شاحنات المساعدات، ما أدى لمجاعة إنسانية أسفرت عن استشهاد نحو 20 طفلا بسبب الجفاف وسوء التغذية.

ويقول الفلسطينيون في غزة، إن عمليات الإنزال غير كافية للتخفيف من معاناتهم، ويدعون لفتح المعابر البرية خصوصا معبر رفح، لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بكميات كبيرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الخميس، إنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي من أجل إنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرا عبر هذا الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين أرض القطاع الفلسطيني.